عمرو جمال عن الانضمام للمنتخب: أدائي يتحدث عني والقرار في يد البدري

أكد عمرو جمال لاعب طلائع الجيش والمعار من الأهلي، أنه يقدم اداء جيد ويبذل كل جهده للعودة إلى مستواه من جديد خلال الفترة المقبلة.





وقال جمال في تصريحاته لبرنامج الماتش أنه يسعى للإنضمام لمنتخب مصر في المعسكر المقبل ويفعل كل شيء في الملعب من اجل ذلك، ادائي يتحدث عني في ذلك النقطة.





وتابع أن القرار الأول والأخير في يد حسام البدري المدير الفني للفراعنة مؤكدا أنه على دراية كاملة بمستواه الفني منذ أن كان مدير فني للأهلي.





وأتم عمرو جمال حديثه قائلا أن حسام البدري مدرب كبير متمنيا له التوفيق مع المنتخب الوطني.



