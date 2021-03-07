إحالة 22 موظف بالوحدة المحلية بالمنيا للتحقيق

الشئون القانونية



وعلى جانب آخر، قال مصطفي الشريف، مدير الشئون الإدارية، انه علي مدار اسبوعين تمت إحالة 12 موظف لشئون القانونيه وخصم يوم من 10 موظفين وذلك لتركهم العمل والتسبب في تعطيل وتاجيل التكليفات المنوطه بهم ومن تعطيل مصالح المواطنين.



محلي المنيا



وفى سياق منفصل تفقد، العميد محمد صلاح ابو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا تنفيذ اعمال خطة الرصف بالمدينة مؤكدا علي أهمية التنسيق المستمر بين مديرية الطرق وذلك للإسراع في تنفيذ الخطط والمستهدفات من الشوارع المدرجة بخطة الرصف للعام الحالي 2021-2020.





كما تفقد رئيس المدينة بدء أعمال رصف شارع الاسباني بحي غرب المدينة مؤكدا ان اعمال الرصف تتطلب عمل محاضر انضمامية بين الجهات والهيئات المختلفة شركة المياه والصرف الصحي والكهرباء لتلافي اي مسببات مستقبلية لحفر او اعمال تكسير من شانها ان تتسبب في اهدار للمال العام.



وشدد رئيس المدينة على ضرورة سرعة الانتهاء من رصف الشوارع المدرجة ضمن الخطة الحالية "شارع الاسباني وبديع الزمان وشارع "، مؤكدًا علي ازالة اي عقبة امام التنفيذ نظرا لاهمية الشوارع المذكورة.



هذا وتجري الاعمال علي قدم وساق في تركيب البلدورات بالجزيرة الوسطي لشارع سكة تلة وبلدورات أرصفة الشارع الإسباني.



أحال العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا 22 موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لتحقيق واتخاذ اللازم لتركهم العمل بالادارات العاملين بها.تعطيل العمل وفى هذا السياق، قال أبو كريشة انه في ظل الاجراءات المتخذة لتصدي لاي مسببات لانتشار فيرس كورونا والتي منها تناوب العاملين بالادارات المختلفة مع التاكيد علي عدم تعطيل العمل او التقصير في تقديم الخدمات للساده المواطنين، مع الالتزام بأداء التكليفات والواجبات المنوطه بكل موظف كل في جهة عملة.. مؤكدا لا مجال لمقصر او متهاون في اداء عمله لما له من تاثير ومخالفة للتوجيهات العامة للدولة.تأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بقيام الإدارات المعنيه بتحقيق الانضباط في داخل ديوان الوحده المحلية وبالوحدات القرويه المركز واحياء المدينة وبالادارات الخدميه التابعه بنطاق مركز ومدينة المنيا.