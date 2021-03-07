موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

ينتظر النادي الأهلي مواجهة هي الأصعب من نوعها حينما يلتقي بفريق نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الأفريقي.





وكان المارد الأحمر قد توج بطلاً لدوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الزمالك حينما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي شهدت تألق محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي بتسجيله للهدف الثاني في المباراة والذي حسم النهائي لصالح الشياطين الحمر.





ويلعب نادي نهضة بركان المغربي النهائي كونه حامل لقب الكونفدرالية الأفريقية عقب الفوز على نادي بيرامديز بهدف مقابل لا شئ أحرزه المدافع البوركيني ايسوفو دايو.





وحصل النادي الأهلي علي برونزبة كأس العالم للأندية عندما تغلب على فريق بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بمجموع ركلات ثلاثة مقابل اثنين.





ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع فريق نهضة بركان في نهائي كأس السوبر الأفريقي في الثامن والعشرين من مايو المقبل على الاراضي القطرية.



