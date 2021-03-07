بسبب خلافات أسرية.. انتحار صالب بالمنيا



وقررت النيابة العامة، في التحقيقات التي جرت تحت إشراف المستشار أبو الوفا عيسي المحامي العام لنيابات شمال محافظة المنيا، تكليف الطب الشرعي بالكشف الطبي علي جثة الطالب وتشريحها لمعرفة أسباب الوفاة وكيفية حدوثها وهل توجد شبهة جنائية أم لا.



وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة العدوة بانتحار طالب بالصف الأول الثانوي التجاري في ظروف غامضة.



بانتقال قوات الأمن بقيادة المقدم أحمد صلاح رئيس مباحث مركز العدوة تبين انتحار"ع-م-ف" 16 عاما، طالب بالصف الأول الثانوي التجاري، ومقيم بإحدي قري مركز العدوة، وإفادت تحريات المباحث الأوليه أن الطالب إنتحر بسبب خلافات أسرية.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 1865جنح مركز العدوة، وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة، وتم إيداع الجثة تحت تصرف النيابة التي قررت دفنها عقب الكشف الطبي وتشريحها.



إنتحر طالب يقيم في إحدي قري مركز العدوه بأقصي شمال غربي محافظة المنيا، في ظروف غامضة لم تحددها جهات التحقيق بعد، وأفادت التحريات الأوليه التي أجراها فريق من إدارة البحث الجنائي، أن هناك خلافات أسرية.