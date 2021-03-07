محافظ قنا: 40 مليون جنيه لإعادة تأهيل البنية التحتية بمجمع الصناعات الصغيرة بالصالحية

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، انه تم تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه لإعادة تأهيل البنية التحتية بمجمع الصناعات الصغيرة بالصالحية، جاء ذلك خلال اجتماعه مع المهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير المجمع، وذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد والمهندس تيسير ممدوح رئيس قطاع التخطيط بالجهاز والمهندس جمال غانم رئيس قطاع المشروعات بالجهاز ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاسكان والمرافق والطرق والتنمية الصناعية.



استعرض محافظ قنا ورئيس الجهاز التنفيذي موقف تجديد واحلال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وانشاء نقطتي إطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمناطق المجاورة وعمل سور امامي وبوابات دخول وخروج وغرفة حراسة لخدمة العاملين بالمجمع.



أوضح محافظ قنا انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والجهاز التنفيذي للهيئة العامة فى وقت سابق لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بشان معاونة المحافظة في إدارة المجمع وتنفيذ اعمال تأهيل للبنية التحتية بهدف النهوض بقطاع الصناعات الصغيرة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب بما يتماشي مع سياسة الدولة.



ومن جانبه اكد رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية انه سيتم تشكيل مجلس امناء لإدارة المنطقة الحرفية يضم ممثلين من اصحاب الورش وبعض المسئولين من الجهاز الاداري للمحافظة وكذلك مسئولين من الجهاز لإدارة شئون المجمع مؤكدا حرص الجهاز علي دعم قطاع الصناعات الصغيرة بما يساهم في النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة الإنتاج والتنمية.



