Advertisements

محافظ قنا: 40 مليون جنيه لإعادة تأهيل البنية التحتية بمجمع الصناعات الصغيرة بالصالحية

الأحد 07/مارس/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، انه تم تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه لإعادة تأهيل البنية التحتية بمجمع الصناعات الصغيرة بالصالحية، جاء ذلك خلال اجتماعه مع المهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير المجمع، وذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد والمهندس تيسير ممدوح رئيس قطاع التخطيط بالجهاز والمهندس جمال غانم رئيس قطاع المشروعات بالجهاز ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاسكان والمرافق والطرق والتنمية الصناعية.

استعرض محافظ قنا ورئيس الجهاز التنفيذي موقف تجديد واحلال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وانشاء نقطتي إطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمناطق المجاورة وعمل سور امامي وبوابات دخول وخروج وغرفة حراسة لخدمة العاملين بالمجمع.

أوضح محافظ قنا انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والجهاز التنفيذي للهيئة العامة فى وقت سابق لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بشان معاونة المحافظة في إدارة المجمع وتنفيذ اعمال تأهيل للبنية التحتية بهدف النهوض بقطاع الصناعات الصغيرة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب بما يتماشي مع سياسة الدولة.

ومن جانبه اكد رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية انه سيتم تشكيل مجلس امناء لإدارة المنطقة الحرفية يضم ممثلين من اصحاب الورش وبعض المسئولين من الجهاز الاداري للمحافظة وكذلك مسئولين من الجهاز لإدارة شئون المجمع مؤكدا حرص الجهاز علي دعم قطاع الصناعات الصغيرة بما يساهم في النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة الإنتاج والتنمية.

أخبار تهمك

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الانجليزي

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصريح قوي من كومان بعد فوز برشلونة على أوساسونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 21 ساعة

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

حسابات المجموعة.. 5 حالات تصعد بالأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

حازم إمام يعلق على انباء رحيل باتشيكو

منذ 19 دقيقة

عاجل.. زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمعركة الديربي

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 18 ساعة

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

قناة الأهلي تستضيف نجم الزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

خبر سعيد في الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

كلوب يفاجئ ماني بقرار جديد

منذ ساعة و 19 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

12:17 م

عاجل.. زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمعركة الديربي

03:53 م

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

03:59 م

قناة الأهلي تستضيف نجم الزمالك السابق

02:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا