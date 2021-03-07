Advertisements

شكرى يؤكد للمبعوث الأممي ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

الأحد 07/مارس/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
التقي وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش، وذلك للتباحث حول تطورات الأزمة الليبية وسبل الوصول إلى حل سياسي لها.

وأوضح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استهلَّ اللقاء بتقديم التهنئة لكوبيتش بمناسبة تعيينه مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا، واستعرض خلال اللقاء الجهود التي تبذلها مصر بهدف تحقيق التسوية السياسية في ليبيا، مؤكدًا في الإطار ذاته على ضرورة استكمال المسار السياسي الحالي، عبر عقد اجتماع مجلس النواب لمناقشة تشكيل الحكومة، انتهاءً بعقد الانتخابات وفق قواعد دستورية في موعدها في 24 ديسمبر 2021.
 
كما شدد وزير الخارجية على ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة فيما يتعلق بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، فضلًا عن أهمية التصدى لأى محاولات من شأنها عرقلة توحيد المؤسسات الأمنية الليبية، أو تُكرِّس الانقسام الليبى.
 
وأضاف حافظ أن وزير الخارجية استعرض أيضًا جهود مصر المتعلقة بدفع المسار الاقتصادى، والذى أفضى إلى التوصل لحزمة من الإجراءات التي تصب فى صالح الشعب الليبى، مع التأكيد على ضرورة أن تتواكب الإصلاحات الاقتصادية مع الإطار السياسى الفاعل بما يضمن المُضى قُدمًا في تسوية شاملة للأزمة الليبية.
 
من جانبه، أطلع كوبيتش الوزير شكري على نتائج اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، واستعرض رؤيته حول تحريك مختلف المسارات، مُثمنًا موقف القاهرة الداعم للحل السياسي في ليبيا، ومعربًا عن تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتعاون بين الجانبين.
شكرى يؤكد للمبعوث الأممي ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا
شكرى يؤكد للمبعوث الأممي ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا
شكرى يؤكد للمبعوث الأممي ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا
شكرى يؤكد للمبعوث الأممي ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا
شكرى يؤكد للمبعوث الأممي ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا
شكرى يؤكد للمبعوث الأممي ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعة

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

قناة الأهلي تستضيف نجم الزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمعركة الديربي

منذ أقل من ساعة

حسابات المجموعة.. 5 حالات تصعد بالأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

حازم إمام يعلق على انباء رحيل باتشيكو

منذ 19 دقيقة

خبر سعيد في الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الانجليزي

منذ ساعة و 21 دقيقة

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

كلوب يفاجئ ماني بقرار جديد

منذ ساعة و 19 دقيقة

تصريح قوي من كومان بعد فوز برشلونة على أوساسونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 18 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

12:17 م

عاجل.. زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمعركة الديربي

03:53 م

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

03:59 م

قناة الأهلي تستضيف نجم الزمالك السابق

02:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا