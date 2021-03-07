برلماني: مصر تأخذ خطوات مدروسة وتوحد الرؤية مع السودان في قضايا المصير المشترك

قال النائب أحمد الطيبي، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس السيسي للسودان ولقائه بالفريق عبد الفتاح البرهان والقادة السودانيين، تأتي في وقت بالغ الخطورة والأهمية، مؤكدا أن مصر تأخد خطوات مدروسة واستراتيجية وتوحد الرؤية مع السودان الشقيقة في قضايا الأمن القومي والمصير المشترك لكل البلدين.



وأوضح "الطيبي" في بيان له، اليوم الأحد، أن الفترة الماضية شهدت العديد من اللقاءات بين الأشقاء في مصر والسودان على مستوى وزراء الخارجية ورؤساء الأركان وغيرهم وكله يصب في العلاقة الإستراتيجية بين البلدين، والتي تمتد لآلاف السنين وتربطهم مصالح مشتركة ممتدة في جذور التاريخ، مؤكدا حرص مصر الدائم والمستمر على وحدة واستقرار السودان ودعمه اقتصاديًا وخارجيًا في كافة المحافل الدولية.



وأشار "عضو مجلس النواب" إلى أنه لا شك أن مناقشة أزمة سد النهضة الاثيوبي هو الأولوية القصوى للقيادة السياسية في مصر والسودان، مشيرا إلى أن اتخذ موقف موحد من البلدين يدعم حقوقهم التاريخية أمام المجتمع الدولي.



وأضاف "الطيبي" أن مصر دولة محورية في منطقة الشرق الاوسط ولها دور تاريخي في قيادة القارة الأفريقية وتتمتع بعلاقات استراتيجية بكل دول المنطقة، وتعمل بكل جهد على استقرار المنطقة والحفاظ على حقوقها المائية والتي تمثل شريان الحياة فيها.

