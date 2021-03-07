Advertisements
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي
الأحد 07/مارس/2021 - 04:01 م
Advertisements
يبحث عشاق الكرة الإنجليزية عن تردد القنوات المفتوحة التي تنقل مواجهة ديربي مانشستر في المباراة التي تقام اليوم الأحد لحساب لقاءات البريميرليج.
ويُمكن الحصول على تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمواجهة على النحو التالي :-
تردد Idman TV Azerbaijan على القمر AzerSpace
46.0°E -11175 H 27500
تردد قناة Sky Sports Premier League UK على عرب سات 30.5 شرقا
12110، و الاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، التصحيح 5/6.
Advertisements