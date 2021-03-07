القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

يبحث عشاق الكرة الإنجليزية عن تردد القنوات المفتوحة التي تنقل مواجهة ديربي مانشستر في المباراة التي تقام اليوم الأحد لحساب لقاءات البريميرليج.

ويُمكن الحصول على تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمواجهة على النحو التالي :-

تردد Idman TV Azerbaijan على القمر AzerSpace

46.0°E -11175 H 27500

تردد قناة Sky Sports Premier League UK على عرب سات 30.5 شرقا

12110، و الاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، التصحيح 5/6.



