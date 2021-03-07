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شاهد.. طارق صبري من كواليس مسلسل "الاختيار2"

الأحد 07/مارس/2021 - 04:46 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شارك الفنان طارق صبري، جمهوره ومتابعيه بـ صورة جديدة له من كواليس مسلسل "الاختيار 2" المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2021.

حيث ظهر طارق صبري، في الصورة بلحية طويلة، ويبدوا أنه يجسد شخصية ارهابية ضمن احداث المسلسل، وعلق على الصورة قائلاُ:" الاختيار ٢ رمضان ٢٠٢١ ".

ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 وحتى 2020.

والمسلسل من سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، ويشارك فى البطولة كل من النجم كريم عبدالعزيز ومكى وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد، وعدد كبير من الفنانين.

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طارق صبري الاختيار 2

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