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رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات معاهد الشروق بالقاهرة

الأحد 07/مارس/2021 - 04:20 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أكد تقرير غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، ‏أن امتحانات اليوم الأحد قد شهدت حالة من الاستقرار والانتظام في مختلف اللجان، خلال امتحانات ‏الشهادة الإعدادية والنقل للصف الثاني الثانوي بقسميه العلمي والأدبي، دون رصد شكاوى تتعلق ‏بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان، وقد أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي الامتحان في المواد الثقافية، بينما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي للقسمين العلمي والأدبي الامتحان في مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والمواطنة واللغة الأجنبية الأولى والفلسفة.

وتفقد الشيخ صالح عباس جمعة، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، يرافقه وكيل القطاع لشؤون المناطق، لجان معاهد الشروق (بنين وفتيات) بمنطقة القاهرة الأزهرية، واطمأن فضيلته على اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان وضمان سير عملية الامتحانات دون أي معوقات.

كما تفقد الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، كنترولي الشهادة الابتدائية والإعدادية، ومعهد بنها (النموذجي العادي) بمنطقة القليوبية الأزهرية، كذلك قام السادة مديرو العموم بقطاع المعاهد الأزهرية بالمرور على بعض اللجان التابعة للمناطق الأزهرية المختلفة لرصد المخالفات والاطمئنان على توافر كافة متطلبات اللجان وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية (127847) طالبا وطالبة‏، ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الثاني الثانوي أدبي (71563) طالبا وطالبة، ويبلغ عدد طلاب الصف الثاني الثانوي علمي (26470) طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، وبلغ إجمالي نسبة الحضور للطلاب على مستوى الجمهورية في جميع اللجان ‏‏(97.4%).‏

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