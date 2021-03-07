"أمهات مصر": امتحان الشهادة الإعدادية أسعد الطلاب

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن الإمتحان متعدد التخصصات لطلاب الشهادة الإعدادية جاء سهلا وأسعد جميع الطلاب ودون أي مشكلات.



وأضافت عبير، في نصريحات صحفية، أن طلاب الشهادة الإعدادية أكدوا سهولة الامتحان متعدد التخصصات الذي جاءت أجزاء منه من النماذج الاسترشادية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، بينما اشتكي بعض أولياء الأمور بإدارة الهرم التعليمية من أن الإمتحان به بعض الأسئلة غير المباشرة.



وفي سياق آخر، قال أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي إن امتحان الفيزياء كان في مستوي الطالب المتوسط ولكن تضمن أسئلة كثيره تحتاج لوقت كبير ويحتاج إلي تركيز، وكذلك امتحان التاريخ يحتاج لوقت طويل أكبر من الوقت المخصص له الإمتحان.