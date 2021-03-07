تعرف على مباريات اليوم الأحد 7/ 3/ 2021 والمواعيد والقنوات الناقلة

يبحث الكثيرون عن مباريات اليوم الأحد 7/ 3/ 2021 التي ستلعب في مختلف المنافسات والدوريات، وعلى رأسها الدوري الإسباني والإنجليزي والإيطالي والتركي والبرتغالي والمواعيد والقنوات الناقلة.





مباريات اليوم الأحد 7/ 3/ 2021 والمواعيد والقنوات الناقلة





ويلعب فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم بصفوفه النجم محمد صلاح، أمام منافسه فولهام ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي.





مباريات اليوم الأحد 7/ 3/ 2021 في الدوري الإنجليزي





ويلاقي فريق مانشستر سيي مصدر الدوري الإنجليزي بقيادة مدربه بيب جوارديولا، مباراة أمام مانشستر يونايتد الذي يقدم أداءً كبيراً في الآونة الأخيرة، في مباراة من المتوقع أن تكون قوية وتشغل بال الكثيرين.





مباريات اليوم الأحد 7/ 3/ 2021 والمواعيد والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني





وتقام مباريات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، حيث يلتقي أتليتكو مدريد أمام نظيره ريال مدريد، في مباراة كبيرة، يأمل فيها الملكي تحقيق نتيجة إيجابية تقدمه من الصدارة ومن الأتلتي المتصدر.





مباريات اليوم الأحد 7/ 3/ 2021 والمواعيد والقنوات الناقلة في الدوري التركي





كما ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في مصر مباراة جالطة سراي التركي الذي يضم بين صفوفه مصطفى محمد، أمام منافسه سيفاسبور في الجولة الـ29.





مواعيد مباريات اليوم الأحد 7/ 3/ 2021 والقنوات الناقلة





مباريات الدوري الإنجليزي





تنطلق مباراة وست بروميتش ألبيون ضد نيوكاسل يونايتد في تمام الـ2 من ظهر اليوم بتوقيت القاهرة الـ3 بتوقيت السعودية حيث تنقل المباراة على قناةbein sports Premium 1، كما يلاقي ليفربول فولهام في تمام الـ4 عصرًا بتوقيت القاهرة، وتُذاع المباراة على قناتي bein sports Premium،bein sports Premium 2.





موعد مباراة مانشستر سيتي ومان يونايتد





وتنطلق مباراة القمة المرتقبة بين مانشستر سيتي ويونايتد في 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت السعودية وتُذاع على قناتي bein sports Premium 1، bein sports Premium 2.





موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد كريستال





ويلعب توتنهام هوتسبير ضد كريستال بالاس في تمام الـ9:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:15 مساءً بتوقيت السعودية وتُذاع على قناتي bein sports Premium 1، bein sports Premium 2.





مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة





يلتقي هويسكا نظيره سيلتا فيجو في تمام الـ3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 عصرًا بتوقيت السعودية

وتُذاع على قناةbeIN Sports HD 1.





ريال مدريد وأتلتيكو





ويلاقي أتلتيكو مدريد ال متصدر، ريال مدريد في الـ5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:15 مساءً بتوقيت السعودية وتُذاع على قناةbeIN Sports HD 1.





سوسيداد ضد ليفانتي





وتبدأ مباراة ريال سوسيداد ضد ليفانتي في تمام 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت السعودية وتُذاع على قناةbeIN Sports HD 1، بينما يلعب بيلباو ضد غرناطة في الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت السعودية وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.





مباريات الدوري الإيطالي والمواعيد والقنوات الناقلة





يلعب روما ضد جنوى في تمام 1:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2:30 ظهرًا بتوقيت السعودية وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3، في حين يواجه هيلاس فيرونا ضد ميلان وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3، وفيورنتينا ضد بارما وتُذاع على قناةbeIN Sports HD 2، وكروتوني ضد تورينو وتُذاع على قناة beIN Sports Connect.





مواعيد مباريات الدوري التركي





وتنطلق مباراة جالطة سراي الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد ضد سيفاس سبور في تمام 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت السعودية وتُذاع على قناتي beIN Sports HD 1 TR،beIN Sports Max 4 HD.



