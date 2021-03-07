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رئيس الوزراء الأردني يجري تعديلا على حكومته يشمل 10 وزارات

الأحد 07/مارس/2021 - 04:25 م
بوابة الفجر
وكالات
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أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، تعديلا على حكومته شمل 10 وزارات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.

 

وصدر مرسوم ملكي ينص على تعيين كل من "محمد جميل موسى النجار وزيرا للمياه والري، وعلي حمدان عبد القادر العايد وزيرا للثقافة، ووجيه طيب عبد الله عزايزة وزيرا للنقل، وأحمد نوري محمد الزيادات وزيرا للعدل".

 

كما نص المرسوم على تعيين "خالد موسى شحادة الحنيفات وزيرا للزراعة، ومحمد خير أحمد أبو قديس وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي"، فضلا عن تعيين "محمود عواد إسماعيل الخرابشة وزير دولة للشؤون القانونية، ومعن مرضي القطامين وزيرا للعمل"، في حين عُين "صخر مروان دودين وزير دولة لشؤون الإعلام، وأخيرا عين مازن عبد الله هلال الفراية وزيرا للداخلية".

 

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني في قصر بسمان الزاهر.

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