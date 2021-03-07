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بوروسيا دورتموند يعلن غياب نجم الفريق لعدة أسابيع

الأحد 07/مارس/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، عن غياب نجم الفريق جادون سانشو مهاجم الفريق لأسابيع عديدة بسبب الإصابة.

بذلك سيغيب المهاجم الإنجليزي عن مباراة فريقه أمام إشبيلية الإسباني في إياب الدور الستة عشر في دوري الأبطال الأوروبي والتي ستقام بعد غد الثلاثاء.

وقال تسورك عن إصابة سانشو:"هي ليست إصابة عضلية خفيفة".

كان سانشو/20 عاما/ غاب عن مباراة فريقه أمس السبت أمام بايرن ميونخ التي انتهت بفوز الفريق البافاري بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك بعدما خرج مصابا في مباراة ربع نهائي الكأس أمام بوروسيا مونشنجلادباخ يوم الثلاثاء الماضي، وكان سانشو هو من أحرز هدف الفوز في تلك المباراة.

ومن المرجح ألا يواجه دورتموند مشاكل في إشراك نجمه إيرلينج هالاند في مباراة اشبيلية، رغم أنه اضطر أن يخرج مبكرا في مباراة أمس أمام بايرن بعد أن أحرز هدفي فريقه في اللقاء، لكن من غير المرجح بقوة مشاركة الثنائي جيوفاني رينا ورافاييل جويريرو اللذين غابا عن لقاء بايرن أمس.

كان المدافع الأيسر جويريرو قطع تدريب عدو اليوم بسبب مشاكل في ربلة الساق (السمانة)، كما أن رينا لم يستطع العدو إلا بشكل مقيد بسبب إصابة في مباراة جلادباخ.

وسيجري دورتموند تدريبه النهائي استعدادا لاشبيلية قبل ظهر غد الاثنين، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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