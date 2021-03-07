حازم إمام يعلق على انباء رحيل باتشيكو





أكد حازم إمام لاعب الفريق الأول السابق لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر أنه ضد رحيل البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للقلعة البيضاء من تدريب الفريق بعد الخسارة من الترجي بثلاثية مقابل هدف.





وظهرت بعض الأصوات التي طالبت برحيل باتشيكو عقب توقف رصيد الفريق عند نقطتين من ثلاثة مباريات بالتعادل أمام مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي والخسارة من الترجي.









وقال حازم في تصريحات إذاعية أنه يرفض رحيل باتشيكو عن تدريب الفريق بسبب ضيق الوقت خاصةً أنه سيكون من الصعوبة إختيار مدرب جديد في منتصف الموسم