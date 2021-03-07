خاص.. حقيقة اقتراب أسامة نبيه من جهاز الزمالك

كشف مصدر مقرب من أسامة نبيه المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي زد، حقيقة الاخبار المتداولة باقترابه من تولي منصباً بالجهاز المعاون للبرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك.

وقال المصدر "رفض ذكر اسمه" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : كل الأخبار المتداولة عن اقتراب أسامة نبيه للتواجد في الجهاز المعاون لباتشيكو غير صحيحة.

وأضاف : أسامة نبيه لم يتلقى أي اتصالاً من مسئولي الزمالك حتى الآن، ولكن تواجده بالجهاز المعاون لباتشيكو من الصعب الموافقة عليه.

وأتم المصدر ذاته : أسامة نبيه ملتزم بتعاقده مع نادي زد، ولا يفكر في الرحيل ويحب أن يعمل في منظومة مستقرة، والأجواء في الزمالك لا تساعد على النجاح.

وانتشرت أخبار خلال الساعات القليلة الاخيرة، باقتراب انضمام أسامة نبيه إلى الجهاز المعاون لجيمي باتشيكو المدير الفني للقلعة البيضاء.