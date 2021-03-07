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إلهام شاهين تحتفل بانتهاء تصوير مسلسل "حكايات إمرأة أربيعينية"

الأحد 07/مارس/2021 - 05:34 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة إلهام شاهين، جمهورها ومتابعيها بصور احتفالها بمناسبة الانتهاء من تصوير مسلسل "حكايات إمرأة أربعينية"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث ظهرت "إلهام"، في الصورة برفقة طاقم عمل مسلسل "حكايات إمرأة أربعينية"، يحتفلون بأنتهاء تصوير أول خماسية تعرف بـ"حته مني"، وعلقت علي الصورة قائلة:"احتفل مع أسرة مسلسل زى القمر بإنتهاء التصوير لأول خماسية بالمسلسل باسم (حته منى)".

وتابعت: "مع أحلى منتجه مها سليم، والمخرج الرائع حسام على، والكاتبة الرومانسية الرقيقة شهيرة سلام، والمصور محمود عبد المعبود والمونتير طرابيلى، والمنتج الفنى فرغلى، وشاركنا فى الاحتفال أمير شاهين، وزوجته المونتيرة منه جاب الله.. شكرا لكل من شارك بالعمل فى (حته منى) أمام الكاميرا وخلفها".

وأكملت:"كان نفسي نتجمع كلنا طبعا.. قضيت معكم أوقات حلوة أثناء التصوير مليئة بالطاقة الإيجابية والحماس والتفانى فى العمل والإبداع والمجهود الكبير لتقديم عمل مميز، فيه رسائل هامة، ومفاجآت فى الأحداث.. يطرح قضايا مجتمعيه مؤثرة.. أتمنى أن يعجب الجمهور كما أعجب به كل من شارك فيه".

وأعربت الفنانة إلهام، عن سعادتها وشكرها لفريق العمل قائلة:"عايزه أقول لكل من شارك فى حته منى.. إنتم فعلا زى القمر.. وهذا المسلسل أصبح حته منى.. بحبكم كلكم".

وجدير بالذكر سيتم عرض مسلسل" حكايات امرأة أربعينية"، يوم السبت القادم ١٣مارس علي قناة cbc.

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الهام شاهين

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