التحالف العربي يعلن إسقاط 12 طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي

على خلفية تصعيد عسكري جديد في اليمن، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إسقاطه 12 طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي على المملكة.

ووصف التحالف في بيان له هجمات الحوثيين بأنها "تصعيد ضد المدنيين"، محذرا من أن هذه الاعتداءات لن تقود إلى فرض تسوية سياسية.

وتابع التحالف أن قواته "مستمرة بالتعامل مع مصادر التهديد وتدمير القدرات النوعية".