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عادل حامد أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط بقطاع الاتصالات لعام 2021

الأحد 07/مارس/2021 - 04:27 م
عادل حامد
عادل حامد
أحمد الشيخ
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تصدر عادل حامد،  العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين بقطاع الاتصالات المصري، بعد ان تم اختياره ضمن القائمة السنوية لمجلة فوربس الشرق الأوسط، لأقوى الرؤساء التنفيذيين في 2021 في كافة المجالات.

جاء الاختيار بناء على تأثير عادل حامد وخبراته وإنجازاته الشخصية والعملية خلال عام 2020، وتتويجا للإنجازات التي حققتها الشركة المصرية للاتصالات على مستوى القطاع والمجتمع والدولة.


وشغل حامد منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات، منذ يناير 2019، وهو أيضًا عضو في مجلس إدارة الشركة، ممثلاً عن الحكومة المصرية. 

وقد عمل حامد مع الشركة لمدة 20 عامًا، حيث تولى منصب نائب الرئيس التنفيذى لشؤون الدولي والمشغلين.

 فيما سجلت الشركة إيرادات تشغيلية بقيمة ملياري دولار خلال 2020، وتؤسس حاليًا أكبر مركز بيانات دولي في مصر، الذي سيكون بإمكانه الوصول إلى أكثر من 60 دولة، كذلك تملك المصرية للاتصالات وتدير 6 مراكز بيانات تجارية تقع في القاهرة الكبرى والإسكندرية.

وتقوم منهجية اختيار الشخص للجائزة على عدة نقاط:

• حجم الشركة من حيث الإيرادات والأصول وعدد الموظفين.
• تأثير الرئيس التنفيذي والشركة على القطاع والمجتمع والدولة.
• نمو الشركة وإنجازات الرئيس التنفيذي في العام الماضي.
• خبرة الرئيس التنفيذي في منصبه الحالي، بالإضافة إلى خبرته العامة.
• الإنجازات الشخصية للرئيس التنفيذي، بما في ذلك رئاسة/ عضوية مجالس الإدارات والمبادرات الاجتماعية.
• التكريم والجوائز من الحكومات والجمعيات المعترف بها.

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