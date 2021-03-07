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محافظ أسوان يتابع ميدانياً الحملات المرورية لمواجهة مخالفات التوك توك

الأحد 07/مارس/2021 - 04:39 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ميدانيًا جهود إدارة المرور لتحقيق السيطرة الكاملة على حركة سير مركبات التوك توك حيث قام المحافظ بمتابعة أحدى الحملات والكمائن المرورية التي تم تنفيذها بطريق السادات تحت أشراف العميد أحمد سامى مدير إدارة مرور أسوان.


وقد وجه اللواء أشرف عطية إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية على مركبات التوك توك ومواجهة مخالفات السيرفيس والتاكسى بمنتهى الحزم.


مشيدًا بالجهود المتواصلة لضباط وأمناء وأفراد المرور لإعادة الأنضباط للشارع الأسوانى وخاصة أنه سيتم من خلال الوحدات المحلية بتخصيص رقم كودى لكل مركبة بلون مميز ومرتبط بتشغيلها على خط سير محدد في الشوارع والمناطق السكنية الداخلية، مع منع سيرها في الشوارع الرئيسية للحد من الأختناقات والحوادث المرورية.


والجدير بالذكر بأن الفترة الحالية شهدت ضبط ومصادرة 250 مركبة توك توك وتحويلها للحضانة الجديدة التي تم تخصيصها لهذا الغرض مع توقيع 400 جنيه غرامة مالية على 400 مركبة توك توك أخرى، بجانب تحرير 98 مخالفة مواقف عشوائية، و99 مخالفة خط سير مخالف لسيارات السيرفيس، علاوة على تحرير 133 مخالفة عدم إلتزام سائقى التاكسى بالأجرة المقررة للعداد.
محافظ أسوان يتابع ميدانياً الحملات المرورية لمواجهة مخالفات التوك توك
محافظ أسوان يتابع ميدانياً الحملات المرورية لمواجهة مخالفات التوك توك
محافظ أسوان يتابع ميدانياً الحملات المرورية لمواجهة مخالفات التوك توك
محافظ أسوان يتابع ميدانياً الحملات المرورية لمواجهة مخالفات التوك توك
محافظ أسوان يتابع ميدانياً الحملات المرورية لمواجهة مخالفات التوك توك
محافظ أسوان يتابع ميدانياً الحملات المرورية لمواجهة مخالفات التوك توك
محافظ أسوان يتابع ميدانياً الحملات المرورية لمواجهة مخالفات التوك توك
محافظ أسوان يتابع ميدانياً الحملات المرورية لمواجهة مخالفات التوك توك

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