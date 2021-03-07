فوز طنطا على الزرقا في دوري القسم الثاني





ترتيب المجموعة الثانية



1- بورتو 29 نقطة



2- الداخلية 28 نقطة



3- الترسانة 27 نقطة



4- كوكاكولا 26 نقطة



5- المريخ 23 نقطة



6- منتخب السويس 22 نقطة



7- القناة 22 نقطة



8- زد افى سي 20 نقطة



9- النصر 19 نقطة



10- النجوم 19 نقطة



11- ج شبين 19 نقطة



12- السكة الحديد 18 نقطة



13- سرس الليان 18 نقطة



14- بتروجيت 16 نقطة



15- طنطا 15 نقطة



16- الزرقا 13 نقطة







واصل فريق طنطا صحوته بقيادة المدير الفني حسن موسى بتحقيق فوزا هاما على فريق الزرقا بهدفين نظيفين في ختام الجولة الأولى للدور الثاني من دوري القسم الثاني .دخل فريق طنطا اللقاء بتشكيل تكون من : محمد موسى، ساهر زيادة، محمد حسام،احمد محسن، عبد الرؤوف زيكو، السيد أبو أمنه، شهاب فتحي، وليد حسن، مسعد اونش، أسامة النجار، كريم أسامة .وتواجد في البدلاء : ابراهيم الجرايحي ، محمد الشرخه، محمد هشام، أحمد أشرف، محمد فوزي، محمود صلاح، ابراهيم عكوكو، أحمد كمال، أحمد وائل .بينما ضم فريق الزرقا كلا من مصطفى حموده، محمد عوض الله، باسم عادل،احمد أمين، حسام جماليه، أحمد عصام سكر، سعد جمال، محمد عادل مانجا محمود عبد العليم عوكل، نور العشرى .شهد الشوط الأول تقدم طنطا بهدف كريم أسامة وأضاع محمد مانجا ركلة جزاء للزرقا .وفي الشوط الثاني سجل مانجا هدف ثاني لطنطا بالخطأ في مرماه .