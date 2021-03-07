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فوز طنطا على الزرقا في دوري القسم الثاني
الأحد 07/مارس/2021 - 04:39 م
رأفت أمين
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واصل فريق طنطا صحوته بقيادة المدير الفني حسن موسى بتحقيق فوزا هاما على فريق الزرقا بهدفين نظيفين في ختام الجولة الأولى للدور الثاني من دوري القسم الثاني .
دخل فريق طنطا اللقاء بتشكيل تكون من : محمد موسى، ساهر زيادة، محمد حسام،احمد محسن، عبد الرؤوف زيكو، السيد أبو أمنه، شهاب فتحي، وليد حسن، مسعد اونش، أسامة النجار، كريم أسامة .
وتواجد في البدلاء : ابراهيم الجرايحي ، محمد الشرخه، محمد هشام، أحمد أشرف، محمد فوزي، محمود صلاح، ابراهيم عكوكو، أحمد كمال، أحمد وائل .
بينما ضم فريق الزرقا كلا من مصطفى حموده، محمد عوض الله، باسم عادل،احمد أمين، حسام جماليه، أحمد عصام سكر، سعد جمال، محمد عادل مانجا محمود عبد العليم عوكل، نور العشرى .
شهد الشوط الأول تقدم طنطا بهدف كريم أسامة وأضاع محمد مانجا ركلة جزاء للزرقا .
وفي الشوط الثاني سجل مانجا هدف ثاني لطنطا بالخطأ في مرماه .
15- طنطا 15 نقطة
16- الزرقا 13 نقطة
دخل فريق طنطا اللقاء بتشكيل تكون من : محمد موسى، ساهر زيادة، محمد حسام،احمد محسن، عبد الرؤوف زيكو، السيد أبو أمنه، شهاب فتحي، وليد حسن، مسعد اونش، أسامة النجار، كريم أسامة .
وتواجد في البدلاء : ابراهيم الجرايحي ، محمد الشرخه، محمد هشام، أحمد أشرف، محمد فوزي، محمود صلاح، ابراهيم عكوكو، أحمد كمال، أحمد وائل .
بينما ضم فريق الزرقا كلا من مصطفى حموده، محمد عوض الله، باسم عادل،احمد أمين، حسام جماليه، أحمد عصام سكر، سعد جمال، محمد عادل مانجا محمود عبد العليم عوكل، نور العشرى .
شهد الشوط الأول تقدم طنطا بهدف كريم أسامة وأضاع محمد مانجا ركلة جزاء للزرقا .
وفي الشوط الثاني سجل مانجا هدف ثاني لطنطا بالخطأ في مرماه .
ترتيب المجموعة الثانية
1- بورتو 29 نقطة
2- الداخلية 28 نقطة
3- الترسانة 27 نقطة
4- كوكاكولا 26 نقطة
5- المريخ 23 نقطة
6- منتخب السويس 22 نقطة
7- القناة 22 نقطة
8- زد افى سي 20 نقطة
9- النصر 19 نقطة
10- النجوم 19 نقطة
11- ج شبين 19 نقطة
12- السكة الحديد 18 نقطة
13- سرس الليان 18 نقطة
14- بتروجيت 16 نقطة
1- بورتو 29 نقطة
2- الداخلية 28 نقطة
3- الترسانة 27 نقطة
4- كوكاكولا 26 نقطة
5- المريخ 23 نقطة
6- منتخب السويس 22 نقطة
7- القناة 22 نقطة
8- زد افى سي 20 نقطة
9- النصر 19 نقطة
10- النجوم 19 نقطة
11- ج شبين 19 نقطة
12- السكة الحديد 18 نقطة
13- سرس الليان 18 نقطة
14- بتروجيت 16 نقطة
15- طنطا 15 نقطة
16- الزرقا 13 نقطة
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