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فوز طنطا على الزرقا في دوري القسم الثاني

الأحد 07/مارس/2021 - 04:39 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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واصل فريق طنطا صحوته بقيادة المدير الفني حسن موسى بتحقيق فوزا هاما على فريق الزرقا بهدفين نظيفين في ختام الجولة الأولى للدور الثاني من دوري القسم الثاني .

دخل فريق طنطا اللقاء بتشكيل تكون من : محمد موسى، ساهر زيادة، محمد حسام،احمد محسن، عبد الرؤوف زيكو، السيد أبو أمنه، شهاب فتحي، وليد حسن، مسعد اونش، أسامة النجار، كريم أسامة .

وتواجد في البدلاء : ابراهيم الجرايحي ، محمد الشرخه، محمد هشام، أحمد أشرف، محمد فوزي، محمود صلاح، ابراهيم عكوكو، أحمد كمال، أحمد وائل .

بينما ضم فريق الزرقا كلا من مصطفى حموده، محمد عوض الله، باسم عادل،احمد أمين، حسام جماليه، أحمد عصام سكر، سعد جمال، محمد عادل مانجا محمود عبد العليم عوكل، نور العشرى .

شهد الشوط الأول تقدم طنطا بهدف كريم أسامة وأضاع محمد مانجا ركلة جزاء للزرقا .

وفي الشوط الثاني سجل مانجا هدف ثاني لطنطا بالخطأ في مرماه .

ترتيب المجموعة الثانية

1- بورتو 29 نقطة

2- الداخلية 28 نقطة

3- الترسانة 27 نقطة

4- كوكاكولا 26 نقطة

5- المريخ 23 نقطة

6- منتخب السويس 22 نقطة

7- القناة 22 نقطة

8- زد افى سي 20 نقطة

9- النصر 19 نقطة

10- النجوم 19 نقطة

11- ج شبين 19 نقطة

12- السكة الحديد 18 نقطة

13- سرس الليان 18 نقطة

14- بتروجيت 16 نقطة

15- طنطا 15 نقطة

16- الزرقا 13 نقطة


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