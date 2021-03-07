Advertisements

4 أبريل.. النطق بالحكم في الطعن على براءة ضباط شرطة قسم الهرم

الأحد 07/مارس/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
حجزت محكمة النقض جلسة نظر طعن النيابة العامة علي حكم محكمة الجنايات ببراءة أفراد شرطة بتهمة تعذيب مواطن حتي الموت داخل قسم شرطة الهرم لجلسة 4 أبريل للحكم.

وكانت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، قد قضت، ببراءة 6 ضباط وأمينى شرطة من تهمة تعذيب مواطن حتى الموت وتزوير محررات رسمية داخل قسم شرطة الهرم.

ووجهت النيابة لهم تهمة تعذيب المجني عليه "محمود س م"- المتهم في جناية قتل جدته وسرقة مصوغاتها الذهبية، داخل قسم شرطة الهرم، خلال الفترة من 13 فبراير حتى 6 مارس، لحمله على الاعتراف بارتكاب الجريمة والإرشاد عن أداتها ومتحصلاتها.
 
وأسندت النيابة للمتهمين تهم احتجاز المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، واقتادوه إلى قسم شرطة الأهرام، وحجزوه مقيدًا لمدة جاوزت 20 يومًا، فيما نسبت للمتهمين الثاني (وكيل مباحث القسم)، والثالث (رئيس المباحث) تهمة هتك عرض المجني عليه بالقوة بعدما جرداه من ملابسه وكشفا عورته وأبقياه عاريًا على مرأى منهما ومن المتواجدين بوحدة البحث الجنائي بقسم الشرطة.

أخبار تهمك

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ 34 دقيقة

عاجل.. زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمعركة الديربي

منذ ساعة و نصف

قناة الأهلي تستضيف نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعة و نصف

خبر سعيد في الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 21 ساعة

حسابات المجموعة.. 5 حالات تصعد بالأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

حازم إمام يعلق على انباء رحيل باتشيكو

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

كلوب يفاجئ ماني بقرار جديد

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:54 م

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

08:01 م

حازم إمام يعلق على انباء رحيل باتشيكو

04:30 م

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

12:17 م

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا