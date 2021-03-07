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نائبة محافظ أسوان تتفقد مصنع التغذية المدرسية .. ودراسة تشغيله على مدار العام

الأحد 07/مارس/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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بناءًا على تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمرور الميدانى على المشروعات والمواقع الخدمية قامت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بزيارة لمصنع إنتاج التغذية المدرسية بمنطقة عزب كيما وذلك في إطار الإستعدادات لإستقبال الفصل الدراسي الثانى من العام الدراسى الحالي 2020-2021 حيث أطمئنت نائب المحافظ علي منظومة العمل داخل المصنع ولاسيما تطبيق الإجراءات الإحترازية بين العاملين للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

مطالبا بدراسة الإستغلال الأمثل لإمكانيات المصنع من أجل إنتاج المخبوزات والمصنعات الغذائية المختلفة على مدار العام لطرحها بأسعار مخفضة من خلال منافذ بيع ثابتة ومتحركة بالسوق المحلى.


وأكدت غادة أبوزيد على أهمية الإلتزام أيضًا بنفس مستوى النظافة الحالي والإشتراطات الصحية والسلامة المهنية وخاصة أن المصنع ينتج يوميًا 100 ألف وجبة جافة عبارة عن فطيرة محشوة بالعجوة يتم توزيعها على حوالى 700 مدرسة في المرحلة الإبتدائية.
نائبة محافظ أسوان تتفقد مصنع التغذية المدرسية .. ودراسة تشغيله على مدار العام
نائبة محافظ أسوان تتفقد مصنع التغذية المدرسية .. ودراسة تشغيله على مدار العام
نائبة محافظ أسوان تتفقد مصنع التغذية المدرسية .. ودراسة تشغيله على مدار العام
نائبة محافظ أسوان تتفقد مصنع التغذية المدرسية .. ودراسة تشغيله على مدار العام
نائبة محافظ أسوان تتفقد مصنع التغذية المدرسية .. ودراسة تشغيله على مدار العام
نائبة محافظ أسوان تتفقد مصنع التغذية المدرسية .. ودراسة تشغيله على مدار العام

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