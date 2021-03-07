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داعية إسلامي عن السرحان في الصلاة: "ظاهرة صحية جدا" (فيديو)

الأحد 07/مارس/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أجاب الشيخ أحمد الصباغ، أحد علماء الأزهر الشريف، عن تسأل متصلة حول حكم السرحان في الصلاة، وهل عليها ذنب بسبب ذلك؟.

وأوضح "الصباغ"، خلال حواره مع برنامج "اسأل مع دعاء" المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الأحد، أن تلبيس إبليس وتلاعب الشيطان بالإنسان وقت الصلاة وقراءة القرآن هذا يعني أن الإنسان وصل لدرجة من الخشوع بنسبة 100%، معقبًا: "هذه ظاهرة صحية جدًا ومبروك عليك قبول العبادة"، لافتًا إلى أن الشيطان قال لله سبحانه وتعالى: " قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ".

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن من يسرح في الصلاة، عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: " وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".

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مصر فتوى داعية الصلاة السرحان

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