لاعب جاسكو ينضم للمنتخب الوطنى للناشئين



ضم المنتخب الوطنى مواليد 2006، اللاعب معاذ مكى نجم فريق جاسكو، من قبل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة مؤمن سليمان.



وجاء اختيار « معاذ » بعد ظهورة بمستوي مميز بمركز المدافع مع فريقة جاسكو الذى يخوض منافسات دوري السوبر بمنطقة القاهرة لكرة القدم.



ينطلق اليوم الأربعاء المعسكر المفتوح لمنتخب مصر مواليد 2006 بقيادة مؤمن سليمان، باستاد القاهرة الفرعى فى الواحدة ظهرا على أن يحضر اللاعبون بالملابس الرياضية كاملة والخاصة بكل لاعب على حدة، وتم تقسيم اللاعبين على مجموعتين، الأولى يومى الأربعاء والخميس، والثانية يومى الجمعة والسبت.



وخضع لاعبو منتخب 2006 لمسحات كورونا ، الاثنين الماضى، بمقر اتحاد الكرة، قبل دخول المعسكر المفتوح.



ويذكر أن معاذ مكى هو أحد أبناء أكاديمية نادي جاسكو بالسويس وبعد حصولة على دوري البراعم بالسويس وظهورة بمستويات ممتازة ضمه سامح مسعد المشرف العام، لفريق القاهرة لشارك معاها بدورى السوبر بمنطقة القاهرة لكرة القدم.