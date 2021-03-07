بالتزامن مع يومهن العالمي.. كيف دعم صندوق "تحيا مصر" المرأة المصرية؟

تحظى المرأة المصرية باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، التي تسخر جهودها من أجل تمكين المرأة، والدفع بها إلى مواقع المسؤولية، وتمكينها من أن تتبوأ المناصب القيادية، إيمانا من الدولة المصرية بالدور الذي تلعبه المرأة في بناء مصر الحديثة.



ودائما ما يناصر الرئيس عبد الفتاح السيسي المرأة المصرية وقضاياها المختلفة، ولعل خير دليل على ذلك تمثيل المرأة في المناصب المختلفة، وفي الحكومة بـ8 وزيرات، بالإضافة إلى تولي المرأة منصب المحافظ للمرة الأولى في عهد الرئيس السيسي.



ومن بين مظاهر الاهتمام المصري بالمرأة، حرص صندوق "تحيا مصر" على تدشين مبادرات عدة تستهدف دعم المرأة.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" كيف دعم صندوق "تحيا مصر" المرأة المصرية.



قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق أولى المرأة المصرية اهتماما بالغا في مختلف المبادرات والأنشطة التي ينفذها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدورها القوي والمؤثر في المجتمع بمختلف المجالات، وحفاظا على كيان الأسرة.



وأضاف أن الصندوق حرص على توفير شتى سبل الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للمرأة المصرية، لا سيما السيدات المعيلات لأسرهن، من خلال إجراءات ومبادرات وبرامج عدة تتمثل في:



- تنفيذ برنامج مستورة لتمكين المرأة المعيلة، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي ووزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم إتاحة التمويل كقروض دوارة لضمان استدامة البرنامج، ويشمل جميع الأنشطة المدرة للدخل المؤهلة للتمويل في مختلف الأنشطة ومنها التجارية، الخدمية، المنزلية، الإنتاجي، والزراعية.



- نجح الصندوق في توفير نحو 19868 مشروع متناهي الصغر بمختلف محافظات الجمهورية بتمويل بلغ 330 مليونا، و850 ألف جنيه حتى الآن.



- يوفر برنامج "مستورة" تمويلا تتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة كل أمرأه قادرة على العمل، على امتلاك مشروع صغير ومتناهي الصغر، ويسلم هذا التمويل في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية.



- تستفيد من البرنامج كل أمرأه حاصلة على معاش ضماني، ومعاش تكافل وكرامة، أو مستحقات صرف النفقة من فروع بنك ناصر الاجتماعي، وكذلك المرأة التي تقدمت للحصول على معاش تكافل وكرامة ولم تنطبق عليها الشروط، وأيضا المرأة القادرة على العمل وليس لها دخل.



- شارك الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية "سجون بلا غارمين" لفك كرب الغارمات وسداد مديونياتهن، من خلال 42 مليون جنيه تم رصدها دعما للمبادرة وحفاظا على كيان الأسرة، فضلا عن المشاركة في اللجنة الوطنية لرعاية الغارمات.



- يتم تنفيذ مبادرة دكان الفرحة لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية، وكذلك رفع هذا العبء عن كاهل أمهاتهن، لا سيما أن العديد من قضايا الغارمات تكون نتيجة استدانة الأم لتجهيز ابنتها.



- يسعى الصندوق دائما لاستغلال المناسبات الاجتماعية لتجهيز أكبر عدد من الفتيات لإدخال روح البهجة عليهن وإسعاد أسرهن.



- كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الصندوق بتجهيز 2000 فتاة ضمن مبادرة دكان الفرحة.



- كل مستفيدة من مبادرة دكان الفرحة تحصل على: ثلاجة، وغسالة، وبوتاجاز، وسخان، وخلاط، ومروحة، ومكواة، وطقم أدوات طهي، وشنطة مستحضرات عناية شخصية، وشنطة مستحضرات تجميل، وقسيمة مشتريات بقيمة 500 جنيه.



- يشارك الصندوق في تنفيذ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" في إطار تكليف رئيس الجمهورية، وذلك لانتشار ظاهرة الطلاق في مصر، ويتكامل المشروع مع مبادرة دكان الفرحة لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية، من خلال تأهيلهن استعدادا للزواج والتعريف بالجوانب النفسية، والاجتماعية، والثقافية، والشرعية، والصحية للزواج.