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فتاة تطلب الزواج من "بوتين".. ماذا حدث لها؟

الأحد 07/مارس/2021 - 04:55 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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خرجت يوليا شيلوفا من مدينة إيفانوفو الروسية لتتحدث عبر قناة "روسيا 1" ما حدث لها بعد أن تقدمت بطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارته للمدينة العام الماضي.

 

وقالت يوليا شيلوفا لقناة "روسيا 1"، " لم يتصل بي"، لكنها قالت إنها "حظيت بالعديد من المعجبين بعدها"، ولم يستطع أي منهم الفوز بقلبها، بحسب قولها.

 

ووصفت الرئيس بوتين بأنه "قوي الإرادة، وحازم، وقوي الشخصية". وقالت إنها لطالما أعجبت به.

 

فتاة روسية تروي ما حدث لها بعد أن تقدمت بطلب الزواج من الرئيس بوتين

يذكر أنه في العام الماضي، تقدمت الفتاة إلى الرئيس خلال رحلة عمل إلى إيفانوفو وأثناء زيارته لبعض الأماكن، وأعطته صورتين لنفسها مع رقم هاتف ومعلومات موجزة عنها.

 

وكتبت على الجزء الخلفي من إحدى الصور،اسمها وبلدتها، وطلبت أيضا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزواج منها.

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فلاديمير بوتين فتاة روسية طلب زواج من بوتين الرئيس الروسي

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