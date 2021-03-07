صعود قياسي لصادرات الصين خلال أول شهرين من 2021

ارتفعت صادرات الصين بنسبة 60.6 بالمائة في أول شهرين من عام 2021، مقارنة بالعام السابق، بعد إعادة فتح المصانع وبدء تعافي الطلب العالمي في ظل جائحة كورونا.





وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة في الصين أن الواردات الجمركية نمت أيضا بنسبة 22.2 بالمئة على أساس سنوي في أول شهرين من السنة.





وجدير بالذكر أن الصين سجلت نموا اقتصاديا بنسبة 2.3 بالمئة العام الماضي، وكان اقتصادها هو الاقتصاد العالمي الرئيسي الوحيد الذي سجل نموا، ومن المتوقع أن يستمر الزخم هذا العام بحسب الاحصائيات الرسمية الصينية.