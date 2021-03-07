عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

تسبب النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في الهدف الذي سكن شباك فريقه ليفربول في مواجهة فولهام في المباراة التي تجمع الفريقين الآن، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وتسلم محمد صلاح الكرة المشتتة من دفاع ليفربول على حدود منطقة الجزاء وضغط عليه لاعب فولهام واستخلصها منه وسدد على يمين الحارس أليسون مسجلا هدف فولهام الأول في الدقيقة 45.

وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ريس ويليامز - فيليبس - روبرتسون - نيكو ويليامز.

الوسط: فينالدوم - كيتا - ميلنر

الهجوم: شاكيري - محمد صلاح - جوتا

وانتهى الشوط الأول لمباراة ليفربول وفولهام بتقدم الأخير بهدف.