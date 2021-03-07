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الأربعاء.. بدء وصول لاعبات الاسكواش للمشاركة في البطولة الدولية للسيدات

الأحد 07/مارس/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يبدأ الاربعاء المقبل توافد اللاعبات المشاركات فى البطولة الدولية لاسكواش السيدات التى تقام بملاعب نادي بلاك بول في الفترة من 6 وحتى 18 مارس الجاري. 

وكان نادى بلاك بول قد  أقام مؤتمرا صحفيا خلال الأيام الماضية فى حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش وأحمد العبد رئيس مجلس إدارة نادى بلاك بول و محمد رائف مدير عام البطولة،  للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة ببطولتى الاسكواش الدولية للسيدات والثانية للرجال التى تقام خلال الفترة من 19 وحتى 25 مارس الجاري. 

وأعرب الدكتور أشرف صبحى خلال المؤتمر الصحفي عن سعادته الكبيرة بأن تحتضن مصر مثل هذه البطولات الدولية مؤكدا على دعم الوزارة لأى حدث عالمى يقام على الأراضي المصرية. 

وأكد المهندس أحمد العبد أن تنظيم تلك البطولات الدولية يأتي في إطار اهتمام نادي بلاك بول بدعم وتشجيع انتشار الاسكواش في مصر وكافة انحاء العالم. 

وأعلن محمد رائف أن عدد الدول المشاركة يبلغ 18 دولة يشارك بعضها باكثر من لاعب ولاعبة ويبلغ عدد المشاركين 96 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات 

وشدد رائف على التزام النادي بتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية  طبقا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية وتطبيق كل تعليمات وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة وتطبيق نظام الفقاعة الصحية التي سبق ونفذها النادي خلال بطولتي ديسمبر 2020  بسبب انتشار فيروس كورونا.

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