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ألفت عمر تكشف للفجر الفني سبب موافقتها على مسلسل "سكن البنات"

الأحد 07/مارس/2021 - 06:20 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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اعربت الفنانة ألف عمر، عن سعادتها بـ روود أفعال الجمهور حول شخصيتها في مسلسل "سكن البنات" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ألفت عمر، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأنها سعيدة بردود أفعال الجمهور حول شخصية "ماراينا"، وتعلق الجمهور بها.

وأضافت "عمر" بأن تم ترشيحها للمسلسل من خلال المخرج محمد النقلي، وافقت عليه بسبب احتياج الدور للمثلة قوية.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللائى يسكن فى إحدى الفيلات وتمتلكها وفاء عامر حيث تكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.

مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان "هى" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، ويجمع الشقيقتين وفاء وآيتن عامر، بالإضافة إلى دينا ومنة فضالي، أحمد جمال سعيد، إخراج محمد النقلي، تأليف أحمد صبحى، ويشارك في بطولته كل من حجاج عبد العظيم، وألفت عمر، وحسنى شتا، هاجر الشرنوبى، ومحسن صبرى.


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