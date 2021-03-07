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النصر يتغلب علي مياه الدقهلية بسداسية وديا

الأحد 07/مارس/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فاز فريق النصر علي مياه الدقهلية بستة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين علي ملعب النصر ضمن استعدادات أبناء سيد عيد لمواجهة جمهورية شبين يوم الجمعة المقبلة ضمن مباريات الجولة 17 بدوري القسم الثاني .

أحرز سداسية النصر رامز زيدان هدفين وريمون مانجا هدفين وهدف لمحمود رشاد فالكاو وهدف لجون مانجا .

وخاض النصر الشوط الأول بتشكيل مكون من عمرو شعبان في حراسة المرمى وحسام اشوف وحسن حسين وابراهيم صلاح ودخير محمد وريمون مانجا وأحمد كهربا ومحمود حسونة وحازم ممدوح وجوده ايمن وميدو العطار.

وفي الشوط الثاني تم الدفع باحمد بدوي في حراسة المرمى ومحمد عاطف وعمرو محمد وكريم الضو ومحمد حسن وأحمد فوزي ورامز زيدان وخالد ياسر وأحمد عبادي وحسام جلال وفالكاو وتم الدفع  بجون مانجا  بدلا من حسام جلال.

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