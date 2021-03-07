قيمتها 40 ألف جنيه.. أهم مزايا جائزة الدولة للمبدع الصغير (فيديو)

قال الكاتب المسرحي محمد ناصف، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل، إن جائزة الدولة للمبدع الصغير، بداية قوية وجادة وفاعلة في البحث عن مواهبنا وتحفيزها ورعايتها خلال الفترة القادمة، منوهًا بأن هذه الجائزة صدر بها قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 14 أكتوبر الماضي، وتحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس.





وأضاف "ناصف"، خلال حواره مع برنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أنه بهذه الجائزة أصبح هناك 5 جوائز للدولة، موضحًا أن هناك 4 مزايا للأطفال المشاركين في هذه الجائزة، تتمثل في قيمة الجائزة والتي تصل لـ 40 ألف جنيه لكل طفل يفوز بهذه الجائزة منوهًا بأن هذه الجائزة تضم 16 جائزة بمعدل 720 جنيه سنويًا، كما أن مؤسسات الدولة بموجب المادة 1، 2 من قانون الجائزة مُلزمة برعاية هؤلاء الصغار، كما أن المجلس الأعلى للثقافة سيقوم بنشر أعمال هؤلاء الأطفال، مع حفظ حقوق وتوثيق الملكية الفكرية لهؤلاء الأطفال.



