موعد مباراة الأهلي المقبلة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

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موعد مباراة الأهلي المقبلة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا
الأحد 07/مارس/2021 - 05:00 م
علي خلاف
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وقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في فخ التعادل أمام نظيره فيتا كلوب الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بهدفين لكل منهما، مساء أمس السبت.
موعد مباراة الأهلي المقبلة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا
ويلاقي الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وتقام مباراة الأهلي وفيتا كلوب، يوم الثلاثاء المقبل الموافق السادس عشر من شهر مارس الجاري، عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبوظبي.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى في مجموعات دوري أبطال إفريقيا، برصيد 4 نقاط، ويسبقه فيتا كلوب في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.
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