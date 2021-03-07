Advertisements

موعد مباراة الأهلي المقبلة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

الأحد 07/مارس/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
وقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في فخ التعادل أمام نظيره فيتا كلوب الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بهدفين لكل منهما، مساء أمس السبت.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

ويلاقي الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وفيتا كلوب، يوم الثلاثاء المقبل الموافق السادس عشر من شهر مارس الجاري، عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى في مجموعات دوري أبطال إفريقيا، برصيد 4 نقاط، ويسبقه فيتا كلوب في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

أخبار تهمك

حسابات المجموعة.. 5 حالات تصعد بالأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

حازم إمام يعلق على انباء رحيل باتشيكو

منذ أقل من ساعة

خبر سعيد في الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

قناة الأهلي تستضيف نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 29 دقيقة

كلوب يفاجئ ماني بقرار جديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 18 ساعة

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمعركة الديربي

منذ ساعة و نصف

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:54 م

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

08:01 م

حازم إمام يعلق على انباء رحيل باتشيكو

04:30 م

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

12:17 م

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا