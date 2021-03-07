وقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في فخ التعادل أمام نظيره فيتا كلوب الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بهدفين لكل منهما، مساء أمس السبت.





موعد مباراة الأهلي المقبلة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا





ويلاقي الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وتقام مباراة الأهلي وفيتا كلوب، يوم الثلاثاء المقبل الموافق السادس عشر من شهر مارس الجاري، عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبوظبي.





ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى في مجموعات دوري أبطال إفريقيا، برصيد 4 نقاط، ويسبقه فيتا كلوب في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.