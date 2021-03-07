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أمريكا تتوعد بعد قصف قاعدة عين الأسد بالعراق

الأحد 07/مارس/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة سترد على الهجوم الصاروخي الذي استهدف مؤخرا قاعدة عين الأسد في العراق "في زمان ومكان ستختارهما".

 

وأكد أوستن في مقابلة أجرتها معه شبكة "أي بي سي" الأمريكية أن البنتاغون يواصل تقييماته بهدف تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي أودى بحياة متعاقد مدني أمريكي في القاعدة.

 

وقال: "بودنا أن نتأكد أننا ندرك من هو المسؤول عن ذلك، ورسالتنا إلى من ينفذ هجوما كهذا مفادها أنه علينا أن يتوقع منا أن نفعل ما هو المطلوب للدفاع عنا".

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قاعدة عين الاسد امريكا العراق

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