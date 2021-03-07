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خاص.. ألفت عمر تحكي كواليس اختيار استايل شخصية "مارينا"

الأحد 07/مارس/2021 - 07:10 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حققت شخصية "مارينا" التي قدمتها الفنانة ألفت عمر في مسلسل "سكن البنات"، نجاحا كبير وانتشار بين الجمهور.


وقالت ألفت عمر، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بانها جهزت 3 استايلات مختلفة لشخصية "مارينا" وعرضتها على المخرج محمد النقلي، ووافق على اللوك الأول وهو الشعر "كيرلي"، قائلة:" الشخصية عملية فقط ولا تنفق جنية على نفسها ولكن تجمع أموال فقط".


وتابعت "عمر":"هي شخصية ليس لها مبدأ وتحاول بكل الطرق جمع المال فقط حتى لو بطريقة غير شرعية على سبيل المثال وضعها للمخدرات في حقيبة إحدى أصدقائها مقابل 10 ألاف جنيه، قائلة:" وكمان بتلعب على أى حد عشان تاخد منه جنية شخصية حلنجية بمعنى أصح".


المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللائى يسكن فى إحدى الفيلات وتمتلكها وفاء عامر حيث تكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.

مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان "هى" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، ويجمع الشقيقتين وفاء وآيتن عامر، بالإضافة إلى دينا ومنة فضالي، أحمد جمال سعيد، إخراج محمد النقلي، تأليف أحمد صبحى، ويشارك في بطولته كل من حجاج عبد العظيم، وألفت عمر، وحسنى شتا، هاجر الشرنوبى، ومحسن صبرى.

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