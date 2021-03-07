البنك الاهلي يعود للتدريبات استعدادا للاتحاد السكندري

استأنف فريق الكره بنادي البنك الأهلي تدريباته اليومية من جديد بعد الراحة ٤٨ ساعه التي منحها خالد جلال المدير الفني للاعبين عقب مباراة المحلة في الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ليرفع البنك رصيده الي 14 نقطة محتلا المركز الرابع عشر

وشهد المران عودة محمد مجدي للتدريبات الجماعية ومازال احمد ياسر ومحمد لعبه وبهاء مجدي وشادي رضوان في مرحلة التأهيل مابعد الإصابة وخضع اليوم محمود سيد لجلسات تأهيلية خاصة بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية أثناء مباراة المحله الاخيره ومع استمرار غياب خالد جلال المدير الفني للفريق لإصابته بفيروس كورونا قاد مران اليوم أمير عزمي مجاهد المدرب العام ووائل كوندي وأحمد شعبان مدربا الفريق .