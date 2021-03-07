موعد عود سكان المباني الملاصقة لعقار الهرم المحترق بعد إزالته

تواصل الأجهزة المعنية، لليوم الثاني على التوالي، هدم عقار الهرم المحترق، تنفيذًا لتعليمات اللجنة الهندسية المشرفة عليه.



وبدأت أعمال الهدم، أمس السبت، بتكسير الحوائط من الأسفل إلى الأعلى بعد ظهور تصدعات وشروخ بالطابق الأرضي.



وأوضح مصدر مسئول بمحافظة الجيزة في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أن أعمال الهدم ستستمر لمدة 5 أيام حتى إزالته تماما.



وأضاف "المصدر" أنه سيتم عودة سكان العقارات المجاورة لمسكانهم بعد الانتهاء من هدم حوالي 13 طابق، حيث تم إخلاء عقارين مجاورين لعقار الدائري المحترق.

