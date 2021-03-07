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ألفت عمر لـ "الفجر الفني" : "فضلت تقديم شخصية مارينا كوميدي لايت"

الأحد 07/مارس/2021 - 07:41 م
مصطفى فكيه
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حققت شخصية "مارينا" التي قدمتها الفنانة ألفت عمر في مسلسل "سكن البنات"، نجاحا كبير وانتشار بين الجمهور.


وقالت ألفت عمر، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأنها كانت تلتزم بالاسكربت قائلة:" مارينا موجود ملامحها وطريقة حديثها في الورق لكن طريقة التقديم تختلف حسب الممثل وطريقة دخوله للشخصية، مثلا تقديمها كوميدي أو استظراف أو نكد".


وأضافت "عمر":" فضلت تقديم "مارينا" بشكل كوميدي لايت لسبب أنها بنت "حلنجية" وتحاول جلب المال بأي وسيلة ممكنة فلابد أن تكون خفيفة الظل وكنت قلقة من عدم تقبل الجمهور للشخصية.".


المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللائى يسكن فى إحدى الفيلات وتمتلكها وفاء عامر حيث تكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.


مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان "هى" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، ويجمع الشقيقتين وفاء وآيتن عامر، بالإضافة إلى دينا ومنة فضالي، أحمد جمال سعيد، إخراج محمد النقلي، تأليف أحمد صبحى، ويشارك في بطولته كل من حجاج عبد العظيم، وألفت عمر، وحسنى شتا، هاجر الشرنوبى، ومحسن صبرى.

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شكن البنات ألفت عمر

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