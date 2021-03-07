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كريم عوض يتصدر قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2021

الأحد 07/مارس/2021 - 05:24 م
كريم عوض
كريم عوض
أحمد الشيخ
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تصدر كريم عوض،  الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس  قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين بقطاع البنوك والخدمات المالية المصري، بعد ان تم اختياره ضمن القائمة السنوية لمجلة فوربس الشرق الأوسط، لأقوى الرؤساء التنفيذيين في 2021 في كافة المجالات.

جاء الاختيار بناء على تأثير كريم عوض وخبراته وإنجازاته الشخصية والعملية خلال عام 2020، وتتويجا للإنجازات التي حققتها المجموعة المالية هيرميس على مستوى القطاع والمجتمع والدولة.

ويذكر أنه في يناير 2021، حصلت المجموعة المالية “هيرميس” على لقب (Sustainability Champion) من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر. وحققت المجموعة إيرادات تشغيلية بحوالي 238 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020، بنمو %6، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. 

وقد بدأ عوض حياته المهنية مع الشركة منذ 23 عامًا، وتولى منصب الرئيس التنفيذي في عام 2013. وهو أيضًا رئيس اللجنة التنفيذية، وعضو مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة.

وتقوم منهجية اختيار الشخص للجائزة وفق فوربس على عدة نقاط:

• حجم الشركة من حيث الإيرادات والأصول وعدد الموظفين.
• تأثير الرئيس التنفيذي والشركة على القطاع والمجتمع والدولة.
• نمو الشركة وإنجازات الرئيس التنفيذي في العام الماضي.
• خبرة الرئيس التنفيذي في منصبه الحالي، بالإضافة إلى خبرته العامة.
• الإنجازات الشخصية للرئيس التنفيذي، بما في ذلك رئاسة/ عضوية مجالس الإدارات والمبادرات الاجتماعية.
• التكريم والجوائز من الحكومات والجمعيات المعترف بها.

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كريم عوض قائمة فوربس فوربس الشرق الاوسط المجموعة المالية هيرميس

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