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موعده السبت.. تعرف على عدد الدول المشاركة في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الأحد 07/مارس/2021 - 05:20 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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تعقد وزارة الأوقاف مؤتمر دوليًا بعنوان " حوار الاديان والثقافات" يومي السبت والأحد المقبلين بمشاركة عدد كبير من دول العالم العربي والإسلامي.

ومن الدول التي ستشارك في المؤتمر المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية السودان، جمهورية رومانيا، جمهورية ألبانيا، جمهورية الشيشان، مملكة النرويج، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية كازاخستان، ماليزيا، جمهورية البرازيل الاتحادية، الولايات المتحدة المكسيكية".

وستشارك أيضًا مملكة البحرين، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بوركينا فاسو، جمهورية تشاد، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية تنزانيا الاتحادية، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية الكاميرون، ساحل العاج (كوت ديفوار)، جمهورية كينيا، جمهورية مالي، جمهورية رواندا، الجمهورية الفرنسية، هولندا، سويسرا، روسيا الاتحادية، جمهورية إيرلندا، الجمهورية البرتغالية، الجمهورية البولندية، جمهورية تترستان، جمهورية داغستان.


وأنهت وزارة الأوقاف الاستعداد للمؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد في الفترة من (13 – 14) مارس 2021م، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية بعنوان: “حوار الأديان والثقافات”.

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنشاء مركز بحثي تحت مسمى "مركز الدراسات والبحوث الوقفية" بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وقال وزير الأوقاف، نظرا لأهمية العمل الوقفي، ودور الوقف في خدمة المجتمع، والعمل على تنمية أعيان الوقف وحسن استثمارها، تم اتخاذ قرار إنشاء مركز الدراسات والبحوث الوقفية حيث ستكون مهامه نشر ثقافة الوقف الخيري والتشجيع على الوقف، وإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية الوقف وحسن استثماره وتعظيم عوائده ومراعاة إنفاقه وفق ما يحقق شروط الواقفين والهدف من الوقف، والدراسات الوثائقية للوقف وتحليل مضمون هذه الوثائق، وتدوين تاريخ الوقف، وإنشاء مكتبة علمية ورقمية للدراسات الوقفية، وخدمة وتشجيع الباحثين الأكاديميين وغيرهم وتوفير المكون العلمي الرئيس لإجراء بحوثهم، وأرشفة الرسائل والبحوث العلمية في مجال الوقف وطباعة ملخصات لخلاصة نتائجها وتوصياتها.

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