خاص.. ألفت عمر تروي لـ "الفجر الفني" تفاصيل تعاونها مع المخرج محمد النقلي



شاركت الفنانة ألفت عمر، في مسلسل "سكن البنات" لـ وفاء عامر الذي يعرض حاليا على احدى القنوات التلفزيوينة.





وكشفت الفنانة ألفت عمر، عن كواليس التصوير مع فرق العمل في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" قائلة:" كواليس التصوير لذيذة جدا، وبالأخص في وجود الفنانة وفاء عامر، والمخرج محمد النقلي وتعد التجربة الأولى في العمل معه، وكنت بتابع جميع أعماله منذ مسلسل "عائلة الحاج متولى".



وأضافت "عمر:" هو سبب في اكتشافي لنفسى من جديد وكنت اغير ملابسي في دقيقتين، وليس ضروري تغير الماكياج ولوك الشعر في كل مشهد، والدليل أنني قدمت الشخصية الاولى بشكل ثابت لم يتغير".





المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللائى يسكن فى إحدى الفيلات وتمتلكها وفاء عامر حيث تكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.





مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان "هى" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، ويجمع الشقيقتين وفاء وآيتن عامر، بالإضافة إلى دينا ومنة فضالي، أحمد جمال سعيد، إخراج محمد النقلي، تأليف أحمد صبحى، ويشارك في بطولته كل من حجاج عبد العظيم، وألفت عمر، وحسنى شتا، هاجر الشرنوبى، ومحسن صبرى.



