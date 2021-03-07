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الحكيم: زيارة البابا محطة على طريق استعادة العراق مكانته الدينية

الأحد 07/مارس/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أكد رئيس تيار "الحكمة" في العراق، عمار الحكيم، اليوم الأحد أن زيارة البابا فرنسيس "محطة على طريق استعادة العراق مكانته الدينية" باعتباره "منبعا للديانات الإبراهيمية وباقي الأديان".

 

وقال الحكيم في بيان صحفي: "على الحكومة العراقية الاهتمام بالواقع السياحي في ذي قار وباقي المدن التاريخية في العراق، وإعداد البرامج والخطط التعريفية والترويجية وإنشاء القرى السياحية لاستقطاب السياح الأجانب من أنحاء العالم".

 

وأضاف، أن "لقاء البابا فرنسيس مع المرجع الديني علي السيستاني، صورة ناصعة عن أهمية السلام والتسامح في حياة الإنسان وأهمية الزعماء في إدارة دفة الوئام والتنوع".

 

وأشاد الحكيم بقرار الحكومة العراقية، باعتبار السادس من آذار يوما للسلام والتسامح في العراق.

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