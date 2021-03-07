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التحفظ على ١٧٠ كجم لحوم مجهولة المصدر في أسواق سبورتنج بالإسكندرية

الأحد 07/مارس/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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شنت محافظة الإسكندرية حملة مكبرة على أسواق منطقة سبورتنج شرق المحافظة بقيادة اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة برفقة محارب هيلع رئيس حي شرق.

واستهدفت الحملة شارع اللواء أحمد علي وزنانيري كليوباترا وشارع الدلتا مع شارع طيبة بسبورتنج، وقد أسفرت اعن التحفظ على ١٧٠كجم من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر لحين العرض على النيابة المختصة، وإعدام فوري لكمية ٢٠كجم من اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وضبطت الحملة ٤٤ حالة إشغال، وحررت ٣٥ محضر بين؛ رصد بيئي وأمن صناعي وتموين وصحة، وأغلقت ٣ منشآت تجارية لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية وأيضًا لإدارة نشاط بدون ترخيص، وغرمت فوريًا عدد من المنشآت لعدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة ولإشغال الطريق، ليصل إجمالي الغرامات مبلغ ٩٥٠٠ جنيه.

وشارك في الحملة سكرتير عام الحي وشركة نهضة مصر وإدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة ومكتب الصحة والطب البيطري والأمن الصناعي والتموين وإدارات؛ إشغال الطريق والإيرادات والنظافة والرصد البيئي بالحي.
التحفظ على ١٧٠ كجم لحوم مجهولة المصدر في أسواق سبورتنج بالإسكندرية
التحفظ على ١٧٠ كجم لحوم مجهولة المصدر في أسواق سبورتنج بالإسكندرية
التحفظ على ١٧٠ كجم لحوم مجهولة المصدر في أسواق سبورتنج بالإسكندرية
التحفظ على ١٧٠ كجم لحوم مجهولة المصدر في أسواق سبورتنج بالإسكندرية
التحفظ على ١٧٠ كجم لحوم مجهولة المصدر في أسواق سبورتنج بالإسكندرية
التحفظ على ١٧٠ كجم لحوم مجهولة المصدر في أسواق سبورتنج بالإسكندرية
التحفظ على ١٧٠ كجم لحوم مجهولة المصدر في أسواق سبورتنج بالإسكندرية
التحفظ على ١٧٠ كجم لحوم مجهولة المصدر في أسواق سبورتنج بالإسكندرية

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