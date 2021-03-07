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الكشف عن حقيقة تولي سامي الشيشيني مساعداً لباتشيكو

الأحد 07/مارس/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
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كشف مصدر مقرب من سامي الشيشيني مدرب للزمالك السابق، حقيقة الاخبار المتداولة باقترابه من تولي منصباً بالجهاز المعاون للبرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك.

وقال المصدر "رفض ذكر اسمه" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : كل الأخبار المتداولة عن اقتراب سامي الشيشيني من الانضمام للجهاز المعاون لباتشيكو غير صحيحة.

وأضاف : سامي الشيشيني تعاقد منذ ساعات مع محطة راديو اون سبورت، ولا يحق له التعاقد مع أي نادي في الوقت الحالي.

وأتم المصدر ذاته : بالفعل سامي الشيشيني تلقى اتصالا من مسئولي الزمالك، عقب نهاية مبارة الفريق أمس أمام الترجي، ولكن اعتذر عن الانضمام للجهاز المعاون في الوقت الحالي.

وانتشرت أخبار خلال الساعات القليلة الاخيرة، باقتراب انضمام سامي الشيشيني إلى الجهاز المعاون لجيمي باتشيكو المدير الفني للقلعة البيضاء.

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