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غياب نجم الأهلي عن مران الفريق بسبب نزلة برد

الأحد 07/مارس/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تغيب حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مران الفريق الأحمر الذي أقيم اليوم الأحد على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وجاء غياب الشحات عن مران الأهلي الذي أقيم ظهر اليوم بسبب إصابته بنزلة برد.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الأحد على ستاد مختار التتش دون راحة بعد التعادل في مباراة الأمس أمام ضيفه فيتا كلوب الكونغولي بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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