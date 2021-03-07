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ننشر صور الطفلة مودة المقتولة على يد والدتها بأوسيم

الأحد 07/مارس/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على صور الطفلة "مودة" التي قتلتها والدتها، وألقتها في ترعة المريوطية، وذلك بعد اكتشاف الزوج لخيانة زوجته، وأن الطفلة ليست ابنته.

كانت نيابة أوسيم، بشمال الجيزة، قد أمرت بحبس سيدة وعمها وشقيقها، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل نجلتهم عمرها سنة ونصف، وإلقاءها بترعة المريوطية.

وكشفت تحقيقات نيابة أوسيم، بشمال الجيزة، في واقعة اتهام زوجة بقتل طفلتها وإلقاءها بترعة المريوطية بالهرم، أن الأم خنقت الطفلة مودة بالاشتراك مع عمها وشقيقها.

وأضافت التحقيقات، أن الأم بعد خنفها للطفله وضعتها في جوال واتجهت بها لترعة المريوطية ووربطت الجوال بحجر، وقامت بإلقاءه بالترعة.
 
واعترفت المتهمة أمام النيابة وتدعى "عديلة" أن عمها ويدعى " عبد المنجي" هو الذي خطط للواقعة.

وأفادت في اعترافاتها أمام النيابة، أن زوجها ويدعى " أحمد.ع" حرر لها محضرًا قبل أسبوع من الواقعة، يتهمها بالزنا وأن الطفلة "مودة" التي تبلغ من العمر سنة ونصف لم تكن نجلته، بعد عمل التحاليل اللازمة.

وأنكرت المتهمة أمام التحقيقات، أنها قتلت الطفلة، مشيرة أن وقت ارتكاب الواقعة كانت في الشهر العقاري.
 
البداية كانت بتلقي الرائد محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة؛ إشارة من النيابة العامة مفادها قيام أحد الأشخاص "عامل" بتحرير محضر يتهم فيه زوجته بالزنا وأنه قام بعمل تحاليل أثبتت بأن الطفلة ليست ابنته وبمواجهته لزوجته أقرت بوجود علاقة عاطفية مع احد الاشخاص نتج عنها الطفلة؛ وتهديد المتهمة له بقتل الطفلة وألصاق الجريمة به؛ وعند محاولة الزوجة تحرير محضر ضد زوجها تتهمه فيها بقتل الطفلة تحفظت الأجهزة الأمنية على المتهمة.

وبمواجهتها أقرت بقيامها بالتخلص من الطفلة والقاءها في ترعة المريوطية بدائرة قسم شرطة الهرم بمساعدة شقيقها وعمها؛ وتم انتشال جثة الطفلة ونقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
ننشر صور الطفلة مودة المقتولة على يد والدتها بأوسيم
ننشر صور الطفلة مودة المقتولة على يد والدتها بأوسيم
ننشر صور الطفلة مودة المقتولة على يد والدتها بأوسيم
ننشر صور الطفلة مودة المقتولة على يد والدتها بأوسيم
ننشر صور الطفلة مودة المقتولة على يد والدتها بأوسيم
ننشر صور الطفلة مودة المقتولة على يد والدتها بأوسيم

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