صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف

أعاد مسؤولو الأهلي فتح ملف التعاقد مع المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا لاعب تي بي مازيمبي السابق ونجم الدوري البلجيكي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مفاوضات الأهلي لضم جاكسون موليكا

ويرغب مسؤولو الأهلي في التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم ستاندرليج البلجيكي، وفقا لرغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر.

وكان المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد طلب ضم الكونغولي جاكسون موليكا في يناير الماضي، إلا أن المغالاة المادية حالت دون ذلك.

وتعاقد مسؤولو الأهلي وقتها مع مواطن موليكا والتر بواليا مهاجم الجونة، الذي لم ينجح في إثبات ذاته مع القلعة الحمراء حتى الآن بالرغم من ثقة موسيماني به.