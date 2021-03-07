Advertisements
صفقة تساوي وزنها ذهب.. الأهلي يتحرك لضم ماكينة الأهداف
الأحد 07/مارس/2021 - 05:29 م
علي خلاف
Advertisements
أعاد مسؤولو الأهلي فتح ملف التعاقد مع المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا لاعب تي بي مازيمبي السابق ونجم الدوري البلجيكي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
مفاوضات الأهلي لضم جاكسون موليكا
ويرغب مسؤولو الأهلي في التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا
مهاجم ستاندرليج البلجيكي، وفقا لرغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير
الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر.
وكان المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني
للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد طلب ضم الكونغولي جاكسون موليكا في يناير
الماضي، إلا أن المغالاة المادية حالت دون ذلك.
وتعاقد مسؤولو الأهلي وقتها مع مواطن موليكا والتر بواليا
مهاجم الجونة، الذي لم ينجح في إثبات ذاته مع القلعة الحمراء حتى الآن بالرغم من
ثقة موسيماني به.
Advertisements