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بهدف وحيد.. روما يفوز على جنوى في الدوري الإيطالي

الأحد 07/مارس/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
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حقق نادي روما الفوز على نظيره جنوى بنتيجة1-0 اليوم الأحد ليتقدم إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي.

وجاءت المباراة متوازنة بين الفريقين ومنح مانشيني فريقه هدف الفوز بضربة رأس قوبة بعد ركلة ركنية في الدقيقة 24 ليرتفع رصيد الفريق الفائز الذي يقوده المدرب باولو فونسيكا إلى 50 نقطة من 26 مباراة متفوقاً بنقطة واحدة على أتالانتا الخامس (25 مباراة) ومتخلفا بنقطتين عن البطل يوفنتوس صاحب المركز الثالث (25 مباراة).


وسنحت لروما بعض الفرص لتعزيز النتيجة وكانت أبرزها كرة لاعبه البديل غونزالو فيلار التي ارتطمت بالقائم في الشوط الثاني.


كما أهدر الضيوف بعض الفرص لانتزاع التعادل أيضاً.


وبالهزيمة توقف رصيد جنوى عند 27 نقطة في المركز 13 بعد أن فشل في تحقيق أي فوز في آخر خمس مباريات خاضها في الدوري.

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