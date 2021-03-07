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مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر REAL MADRID يلا شوت beIN SPORTS HD

الأحد 07/مارس/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستضيف فريق أتلتكيو مدريد نظيره ريال مدريد في ديربي مدريد اليوم الأحد عند الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة على أرض ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة السادس والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

 

ويدخل ديجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو اللقاء متصدرا لجدول المسابقة برصيد 58 نقطة، فيما يأتي ريال مدريد في الوصافة مع برشلونة برصيد 53 نقطة لكل منهما.

 

القنوات الناقلة لمبارة الديربي المدريدي

 

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني في الوطن العربي وسيتم إذاعة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو على شاشتها عبر

 

beIN Sports HD 1

 

Match Football 1

 

Setanta Sports 1 Eurasia HD

 

تشكيل ريال مدريد

 

تيبو كورتوا - فيرلاند ميندي - ناتشو - رافاييل فاران - لوكاس فاسكيز - لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس - فينيسيوس جونيور - إيسكو - ماركو أسينسيو.

 

تشكيل أتلتيكو مدريد

 

يان أوبلاك - هيرموسو - فيليبي - ستيفان سافيتش - يانيك كاراسكو - كوكي - ماركوس يورينتي - ساؤول - كيفن تريبيير - آنخيل كوريا - لويس سواريز.


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