مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر REAL MADRID يلا شوت beIN SPORTS HD

يستضيف فريق أتلتكيو مدريد نظيره ريال مدريد في ديربي مدريد اليوم الأحد عند الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة على أرض ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة السادس والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ويدخل ديجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو اللقاء متصدرا لجدول المسابقة برصيد 58 نقطة، فيما يأتي ريال مدريد في الوصافة مع برشلونة برصيد 53 نقطة لكل منهما.

القنوات الناقلة لمبارة الديربي المدريدي

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني في الوطن العربي وسيتم إذاعة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو على شاشتها عبر

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تشكيل ريال مدريد

تيبو كورتوا - فيرلاند ميندي - ناتشو - رافاييل فاران - لوكاس فاسكيز - لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس - فينيسيوس جونيور - إيسكو - ماركو أسينسيو.

تشكيل أتلتيكو مدريد

يان أوبلاك - هيرموسو - فيليبي - ستيفان سافيتش - يانيك كاراسكو - كوكي - ماركوس يورينتي - ساؤول - كيفن تريبيير - آنخيل كوريا - لويس سواريز.



